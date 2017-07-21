اقتربت إدارة النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال البرازيلي ليوناردو دي سيلفا سوزا، لاعب نادي بارتيزان الصربي، حيث قطع الأهلاويون شوطا كبيرا في المفاوضات.
وكشفت مصادر “عين اليوم ” أن اللاعب اقترب بنسبة كبيرة من ارتداء القميص الأخضر بنسبة وصلت إلى 90%، بعد تقديمها عرضاً مالياً وصل إلى 5 ملايين يورو، تفوق على عرض نادي العين الإماراتي الذي لم يتجاوز الـ4 ملايين يورو.
وأشارت المصادر، أن نادي بارتيزان الصربي تعاقد مع مهاجمين أجنبيين، مما يشير إلى اقتراب حسم صفقة اللاعب البرازيلي الذي لم يتجاوز عمره الـ25 عاماً، لصالح أهلي جدة.
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