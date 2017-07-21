زارت بعثة نادي الهلال السعودي، قناة السويس اليوم الخميس، وذلك فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية والتى ستنطلق بعد غدٍ السبت.
وكانت إدارة نادي القناة برئاسة المستشار يحيي المحجوب قد عقدت اتفاقية توأمة مع بعثة الهلال السعودي والتي يمثلها رئيس البعثة ومدير الفريق سعد المنصور وذلك أثناء تواجد الفريق السعودي في معسكر بمحافظة الإسماعيلية استعدادًا لمنافسات البطولة العربية.
يذكر أن كامل أفراد بعثة الهلال السعودى حرصوا على تلبية هذه الدعوة بقيادة رئيس البعثة إضافة إلى المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال خوان براون الذي أبدى إعجابه بقناة السويس.
وأوقعت قرعة البطولة العربية فريق الهلال السعودي فى المجموعة الثالثة بجانب أندية الترجى التونسى ونفط الوسط العراقي والمريخ السودانى.وفق “اليوم السابع”.
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