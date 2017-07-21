لفت المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب نحيت إلى أن هناك 6 حالات يحظى من خلالها السجناء بالعفو، من بينها العفو العام لشهر رمضان، والعفو الخاص الصادر من ولاة الأمر في بعض المناسبات.
وأوضح نحيت، بحسب صحيفة “الوطن”، أن من بين الحالات العفو وفقاً للمادة “25”، وتنطبق على النزيل أو النزيلة من ذوي حسن السير والسلوك؛ إذ يعاملون بربع مدة محكوميتهم، أو الملتحقون بالبرامج التدريبية؛ إذ يتم خفض 15 % من محكوميتهم.
وأشار إلى أن هناك العفو لمن تبقى على محكوميتهم شهر أو شهران ونحوهما وفق معايير خاصة بذلك، والعفو الخاص بحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والعفو وفق المادة “22” الذي يمثل الإفراج الصحي.
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