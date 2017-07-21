قضت المحكمة الإدارية بجدة أمس (الخميس)، بإلغاء قرار لشركة الخطوط السعودية بفصل مُضيف أول تعسفياً قبل نحو 18 شهراً؛ لاتهامه بالتحرش بزميلاته.
وأوضحت مصادر أن وكيلة المدعي عليه قدمت للمحكمة كافة الإثباتات التي تفيد بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، حيث بّينت خلال المذكرة التي تقدمت بها للمحكمة أن “الخطوط السعودية” اتخذت قراراً عاطفياً للتضامن مع المضيفات بفصل موكلها دون وجود أسانيد لصحة كلامهن، إلى جانب إصدارها القرار خلال وجود المدعي عليه في إجازة.
ولفتت المصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، إلى أن القضية تعود تفاصيلها إلى ما يقرب من 18 شهراً بعدما قدمت مضيفات بشركة الخطوط السعودية شكاوى ضد أحد زملائهن بقيامه بالتحرش بهن بملامسة أماكن حساسة إلى جانب تقبيل إحداهن، لتقوم على أثرها الخطوط السعودية بإصدار قرار بفصله قبل أن تلغي المحكمة هذا القرار.
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