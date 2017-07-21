ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مواطن أمريكي مُقيم بالمملكة الإثنين الماضي، لاتهامه بممارسة نشاط إرهابي.
وأضافت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن عدد الموقوفين من الجنسية الأمريكية بسبب تهم الإرهاب وصل إلى أربعة أحدهم محكوم عليه، واثنان منهم توجد أوراق قضيتهما لدى النيابة العامة، فيما يخضع الأخير إلى التحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن أعداد الموقوفين حالياً بتهمة الإرهاب من كافة الجنسيات وصل إلى 833 شخصاً من 36 دولة.
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