ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف القبض على عددٍ من الشباب العزاب؛ لمضايقتهم النساء في منتزه الخزامى المُخصص للعائلات بمدينة سكاكا، وأحالتهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وبّين الناطق الرسمي لشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، أن الجهات الأمنية بالمنطقة تجاوبت مع بلاغات بعض العوائل من تعرضهم لممارسات ومضايقات في منتزه الخزامي بسكاكا من قبل بعض الشباب العزاب وقامت بتشكيل قوة أمنية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف لرصد التجاوزات في المنتزه.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن القبض على عددٍ من الشباب وإحالتهم لمركز الشرطة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، داعياً الشباب العزاب إلى التقيد بالتعليمات والتوجه للأماكن المخصصة لهم والتقيد بالآداب العامة وعدم مضايقة العوائل في أماكن تنزههم.وفق “أخبار 24”.
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