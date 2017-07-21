توقع مختصون عقاريون، أن تنخفض أسعار إيجارات الوحدات السكنية بنسبة قد تصل إلى 40% بعد تطبيق رسوم المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة، لافتين إلى أن الأسعار ستنخفض بشكل حاد خلال السنوات المقبلة.
وأوضح المختصون وفقاً لـ”عين اليوم”، أن تطبيق رسوم المرافقين دفع الكثير من العائلات الوافدة إلى مغادرة المملكة خلال الأسابيع الأخيرة لينتج عنه انخفاض أسعار الوحدات السكنية المؤجرة من قبلهم، متوقعين أن تظهر النتائج بوضوح بعد مرور فترة من تطبيق الرسوم؛ كون عقود الإيجار السكني المبرمة سنوية ونصف سنوية.
ودعا المختصون أصحاب العقارات إلى المرونة خلال الفترة الحالية وخفض الأسعار تماشياً مع التغيرات الجديدة، موجهاً نصيحة إلى الراغبين في الحصول على وحدات بالإيجار بالاستفادة من التطورات الجديدة عبر التفاوض بشكل قوي والبحث في أكثر من مكان عن أسعار مناسبة لهم.
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