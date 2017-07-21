أفادت مصادر أن 4 فتيات من النزيلات التسع اللاتي أعادتهن الجهات الأمنية إلى دار رعاية الفتيات بمكة المكرمة حاولن الانتحار أمس (الخميس) بعد مرور 24 ساعة فقط من عودتهن، لافتةً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نقلتهن إلى دار رعاية الفتيات بأبها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً موسعاً في الواقعة وطلبت تقريراً شاملاً عن تفاصيلها من خلال الاستعانة بكاميرات الفيديو الموجودة بالدار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وكانت الجهات المعنية بمكة المكرمة قد أفرجت عن 9 من نزيلات دار رعاية الفتیات وأعادتهن إلى الدار مرة أخرى عقب احتجازهن 4 أيام على خلفية إثارتهن الشغب وإحداث بعض الأضرار بمحتويات الدار؛ اعتراضاً على طريقة معاملتهن.
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