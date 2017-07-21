علق الداعية سليمان الجبيلان على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وكأنه ينقذ طفلاً نزل إلى أحد المسابح أثناء عملية تصوير برنامج تلفزيوني لإحدى القنوات.
وقال الجبيلان إن المقطع كان عبارة عن مشهد درامي للتوعية بأخطار المسابح في فترة الصيف، ولحث أفراد المجتمع على مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم في مسابح المنازل والاستراحات.
وأشار الجبيلان إلى أنه تلقى ردود فعل إيجابية على المقطع الذي كان جزءاً من حلقة تلفزيونية خصصت للحديث عن مخاطر إهمال مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم بالقرب من المسابح.وفق “أخبار 24”.
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