رصد تقرير صحفي الأسباب التي دعت إلى إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن الحاجة المُلحة إلى ترشيد الإنفاق وتوفير المليارات من ميزانية الدولة، وكذلك التركيز على مكافحة الإرهاب عجلت بإنشاء الجهاز.
وبّين التقرير وفقاً لـ”العربية”، أن إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة هدفه الرئيسي التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً ومراقبة تمويله مالياً، إلى جانب تمكينه وزارة الداخلية من التفرغ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في كافة القطاعات التابعة لها.
وأضاف أن الجهاز له هدف اقتصادي أيضاً وذلك من خلال مساهمته في ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى توفيره المليارات من ميزانية الدولة عبر رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها.
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