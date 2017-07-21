أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، أمرين ملكيين بإنشاء ناد باسم “نادي الإبل”، وناد باسم “نادي الصقور”.
وتضمن الأمران الملكيان أن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشرفاً عاما على الناديين.
وسيتولى إدارة مجلس نادي الصقور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في حين يتولى رئاسة مجلس إدارة نادي الإبل الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين.وفق “أخبار 24”.
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