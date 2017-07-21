سعد بن سليمان الفريخ

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أمر ملكي: إنشاء جهاز “رئاسة أمن الدولة”.. وفصل “المباحث” و”الأمن الخاصة” و”طيران الأمن” عن “الداخلية” وضمها للجهاز‎