أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، أمراً ملكياً بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد باسم “رئاسة أمن الدولة”.
وأوضح الأمر الملكي أن إنشاء “رئاسة أمن الدولة” يهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية على أكبر قدر من الجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ، بالإضافة إلى ما يحققه هذا القرار من تطوير للقطاعات الأمنية في المملكة.
كما صدر أمر ملكي بأن يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
أولاً : ينشأ جهاز باسم ” رئاسة أمن الدولة ” يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء .
ثانياً : تفصل من وزارة الداخلية كل من ” المديرية العامة للمباحث ” ، و ” قوات الأمن الخاصة” و ” قوات الطوارئ الخاصة ” و ” طيران الأمن ” ، و ” الإدارة العامة للشؤون الفنية ” و ” مركز المعلومات الوطني ” وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية ، وتضم إلى ” رئاسة أمن الدولة “.
ثالثا : ينقل إلى ” رئاسة أمن الدولة ” كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين ( مدنيين وعسكريين ) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات .
رابعاً : على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و ” رئاسة أمن الدولة ” التعاون فيما بينها ، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.
خامساً : يعمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة ( 1439 / 1440هـ ).
سادساً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة – بالآتي :
(1) مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة ، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود.
(2) استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
سابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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