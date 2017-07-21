أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) عددا من الأوامر الملكية، والتي تضمنت عدة قرارات مهمة بإنشاء جهاز أمني جديد، وعدة تعيينات وتوجيهات أخرى.
وفيما يلي ملخص الأوامر الملكية:
– إنشاء جهاز “رئاسة أمن الدولة”، فيما تفصل عن وزارة الداخلية كل من “المديرية العامة للمباحث” و”قوات الأمن الخاصة” و”طيران الأمن” و”قوات الطوارئ الخاصة” و”الإدارة العامة للشؤون الفنية” و”مركز المعلومات الوطني” وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى “رئاسة أمن الدولة”.
– يكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
– تعيين الفريق أول عبدالعزيز الهويريني رئيسا لأمن الدولة، مع إنهاء خدمته العسكرية.
– إعفاء رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي من منصبه، وتعيين الفريق أول ركن سهيل المطيري بدلاً منه.
– تعيين محمد عبدالله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
– إنشاء نادٍ باسم “نادي الصقور”، بإشراف ولي العهد، ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
– إنشاء نادٍ باسم “نادي الإبل” بإشراف ولي العهد، ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
– إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد ويعين الرئيس وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
– إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة ولي العهد.
– ترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول مع تعيينه رئيسا للحرس الملكي، وترقية اللواء الركن مفلح سليم العتيبي لرتبة فريق ركن، وترقية الفريق خالد قرار الحربي إلى رتبة فريق أول.
– تعيين بدر بن محمد بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لسمو ولي العهد في الشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.
– إعفاء سليمان بن نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر بن نبيل نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.وفق “أخبار 24”.
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