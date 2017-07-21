صدر أمر ملكي اليوم (الخميس) بتعيين محمد بن عبدالله القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
ومحمد بن عبدالله القويز حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود 1998م، ثم التحق بجامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية متخصصا في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003.
و”القويز”هو الشريك المؤسس والمدير العام في شركة “دراية” المالية، حيث يتولى مسؤولية استراتيجية الشركة وأعمالها التجارية بشكل عام، و له من الخبرة أكثر من 15 عاماً في مجال الخدمات المالية والتخطيط الاستراتيجي والقانون والاستثمار وحوكمة الشركات.
وعمل “القويز” في مجال المصرفية الاستثمارية ومصرفية الشركات في مجموعة سامبا المالية في السعودية، وقبل ذلك، كان يعمل في خزينة البنك العربي الوطني في السعودية.وفق “أخبار 24”.
كما عمل مستشاراً مع شركة ماكنزي وشركاه العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية في العالم، حيث عمل في “ماكنزي” مع عدد من شركات الخدمات المالية القيادية، تنوعت ما بين الشركات الحديثة والنامية والناضجة، وشمل عمله صياغة الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال، وإنشاء الهياكل التنظيمية، و تطوير الأنظمة لتحسين الأداء، إضافة إلى صياغة وإدارة السياسات الاستثمارية الخاصة بها.
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