أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيسا للحرس الملكي.وفق “أخبار 24”.
وجاء الأمر الملكي على النحو التالي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 57 ) بتاريخ 3 / 4 / 1436هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى الفريق أول / حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه.
ثانياً : يرقى الفريق ركن / سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين رئيساً للحرس الملكي.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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