أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الخميس)، أمرين ملكيين؛ يقضي الأول بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، والثاني بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفيما يلي نصّ الأمرين الملكيين:
الرقم : أ / 296
التاريخ : 26 / 10 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
ونظراً إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية ، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية ، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة ( 2030) ، ويبرز ما حبى الله به هذه البلاد من تراث إنساني .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا.
ثانياً : يكون للهيئة مجلس إدارة ، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء .
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وعضوية كل من : سمو الأمير / بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود ويكون سموه محافظاً للهيئة ، ومعالي الأستاذ / سعود بن عبدالله القحطاني ، ومعالي الدكتور / حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي المهندس / إبراهيم بن محمد السلطان ، ومعالي الدكتور / فهد بن عبدالله تونسي ، والدكتور / سعد بن عبدالله الصويان ، والدكتور / عيد بن حمد اليحيى .
الرقم : أ / 295
التاريخ : 26 / 10 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية ، المعد من اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم ( 36092 ) وتاريخ 8 / 8 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية ، وفقاً لتنظيمها المرافق.
ثانياً : تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تنظيم الهيئة المشار إليه في البند ( أولا ) من أمرنا هذا ، دون إخلال بقيامها بمهماتها الموكولة إليها بموجب هذا التنظيم.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المعنية لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وعضوية كل من: صاحب السمو الأمير الدكتور / عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن ، ومعالي الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب ، ومعالي الدكتور / فهد بن عبدالله السماري ، ومعالي المهندس / إبراهيم بن محمد السلطان.وفق “أخبار 24”.
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