أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) أمرا ملكيا بتعيين محمد عبدالله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
وكان قد صدر أمر ملكي في أغسطس من العام الماضي يقضي بتعيين القويز نائبا لرئيس هيئة السوق المالية. وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي نص الأمر الملكي كاملا:
الرقم : أ / 303
التاريخ : 26 / 10 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30 ) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 239 ) بتاريخ 18 / 11 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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