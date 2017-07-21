كشف مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو عن صدور توجيه سابق لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف باستكمال علاج الجندي في الدفاع المدني محمد بن مانع اليامي في أمريكا، وذلك بعد إصابته بمقذوف عسكري.
ويجيء تعليق العمرو بعد مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة معالجة الجندي اليامي، الذي أصيب بمقذوف عسكري في نجران على الحدود اليمنية، تسبب في إصابته بالعمى.
وكشف العمرو في تصريحه أن وزير الداخلية أصدر توجيها سابقا بعلاج الجندي المصاب في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يغادر يوم السبت القادم، فيما بيّن التوجيه الرسمي لوزير الداخلية تكفل الوزارة بمصاريف العلاج.وفق “أخبار 24”.
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