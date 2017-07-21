أكد عدد من أفراد الأسرة المالكة عن استنكارهم لحادثة اعتداء أحد الأمراء على مجموعة من المواطنين والمقيمين دون وجه حقّ، حيث عبّروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من التصرفات الصادرة عن الأمير.
وشدّد الأمراء على أن المملكة دولة تحكّم الشريعة الإسلامية في كل شؤونها، والشريعة لا تفرق بين شخص وآخر، حيث إن الجميع من الأمراء وغيرهم متساوون أمام الشرع والقانون، والعقاب ينال المذنب كائناً من كان.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع فيديو لاعتداء أحد الأمراء على مجموعة من المواطنين والمقيمين وضربهم والتلفظ عليهم وتهديدهم بالأسلحة، وألقت الشرطة بعد ذلك القبض عليه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأودعته في السجن تمهيداً لتطبيق الأنظمة بحقه.وفق “أخبار 24”.
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