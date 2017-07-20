أصيبت أربعينية سعودية برصاصة في بطنها أثناء تواجدها في بلكونة شقة مستأجرة في محافظة عجلون بالأردن، فيما أوضحت السفارة السعودية في عمان ملابسات الحادثة، مؤكدة أنها تتابع حيثياتها.
وقال المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن، عبدالسلام العنزي، إنهم تلقوا بلاغا حول إصابة مواطنة، م.م الشراري، بطلق ناري في بطنها، أثناء جلوسها في بلكونة شقتها المستأجرة في محافظة عجلون.
وأوضح أن ذوي المصابة نقلوها فورا إلى المستشفى، لتُجرى لها عملية جراحية صغيرة، ثم تنقل بعد تدخل السفارة ومباشرتها الحالة إلى المركز العربي بالعاصمة عمان لتلقي الرعاية الكاملة.
وكشف أن السفير الأمير خالد بن فيصل آل سعود وجّه القسم الصحي بالسفارة باستدعاء أفضل الأطباء في الأردن لمتابعة الحالة وعلاجها على نفقة الدولة، حيث تبين أن الرصاصة أصابت “الطحال”، لتجرى لها عملية استخراج للرصاصة، مؤكدا أنها في صحة مستقرة الآن.وفق “أخبار 24”.
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