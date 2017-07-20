نشرت إحدى المنشآت إعلاناً للتوظيف على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) أعلنت فيه عن حاجتها لتوظيف كيميائي متخصص في تركيب وتحضير المواد الكيميائية الداخلة في صناعة المطهرات الطبية، واشترطت أن يكون المتقدم على الوظيفة من جنسية عربية محددة.
وعدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، الإعلان الذي نشرته المنشأة مخالفاً لاتفاقية استخدام موقع البوابة الوطنية للعمل، مشيراً إلى أن الإعلان حُذف من البوابة.
وأكد أبا الخيل أن المنشأة التي نشرت الإعلان مسؤولة بالكامل عن ما ورد فيه، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الرفع بالمخالفة التي ارتكبتها المنشأة للجهات ذات الاختصاص لمحاسبة مرتكبي المخالفة.وفق “أخبار 24”.
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