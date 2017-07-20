أكد وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، أن الدول المقاطعة لن تقبل بتمويل قطر للإرهابيين، وإعطائهم منبرا لترويج التطرف.
ودعا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي ديدييه رنديرز في بروكسل، الدوحة إلى وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والتحريض، مشيراً إلى أن قطر تفتح وسائل إعلامها لنشر خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب والعنف.
وأضاف الجبير أن هناك إرهابيين يعيشون في قطر وآخرين تمولهم الدوحة في الخارج، مؤكدا أنه لا يمكن المساواة بين دولة تكافح الإرهاب وأخرى ترعاه.
من جانبه، قال وزير الخارجية البلجيكي إن بلاده تعمل مع المملكة على مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكدا دعم بروكسل للوساطة الكويتية وتشجيعها على حوار خليجي داخلي، لحل الأزمة الراهنة.وفق “أخبار 24”.
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