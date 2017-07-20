أصدرت وزارة الحج والعمرة اليوم (الخميس) بيانا أكدت فيه ترحيب المملكة بكافة المعتمرين من مختلف الدول، بما فيها دولة قطر، رغم الوضع السياسي الراهن مع الدوحة، مبينة حالة الراغبين في الحج من القطريين أو المقيمين في قطر، وموضحة تحديد حج هذا العام لهم عن طريق الجو فقط.
وقالت الوزارة إن المعتمرين القطريين يمكنهم الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت، وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية بما في ذلك الخطوط التي تنطلق من الدوحة مروراً بمحطات ترانزيت، ويكون قدومهم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وفيما يتعلق بفريضة الحج، أوضحت الوزارة أنه يمكن للقطريين وللمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج القدوم جواً عن طريق شركات الطيران الأخرى التي تختارها حكومة قطر وتصدر الموافقة عليها من قبل هيئة الطيران بالمملكة، وأن يكون قدومهم ومغادرتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فقط خلال موسم الحج لهذا العام 1438هـ.
وأكدت الوزارة أن قدوم جميع الحجاج من قطر لحج هذا العام سيكون عن طريق الجو فحسب، وأنه سيكون في حدود الأعداد المحددة في اتفاقية الحج المتخذة لموسم هذا العام 1437.
وفي السياق نفسه، قالت الوزارة إن المعتمرين القادمين من دولة قطر أدوا مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة لهذا العام 1438، ضمن كافة المعتمرين من مختلف دول العالم.وفق “أخبار 24”.
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