أعلن مقيم باكستاني صباح اليوم الخميس عن تنازله عن قاتل شقيقه، وذلك قبل لحظات من تنفيذ حكم القصاص بالجاني.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني وهو ثلاثيني باكستاني الجنسية لقتله المجني عليه من بني جلدته قبل خمسة أعوام بوادي الدواسر، وذلك بسبب خلاف بينهما، وقد صدر حكم المحكمة على الجاني بالقتل قصاصاً.
وكان قد تم تأجيل حكم القصاص الذي كان مقرراً قبل شهر، وذلك بعد إحضار الجاني لساحة القصاص بوادي الدواسر، حيث تدخل عدد من أهل الخير المتواجدين بساحة القصاص مطالبين بالتأجيل لمدة شهر.
وبعد إحضار الجاني اليوم الخميس لساحة القصاص أعلن شقيق المجني عليه وكيل ورثة القتيل عن التنازل عن تنفيذ القصاص لوجه الله تعالى، وذلك بعد تدخلات أهل الخير، فيما أعلن عدد من الخيرين ورجال الأعمال عن تكفلهم بدفع الدية عن الجاني.وفق “أخبار 24”.
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