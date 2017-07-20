تسلمت الخطوط الجوية السعودية الطائرة العاشرة من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر، والتي تعد أيضا الطائرة رقم (21) التي تنضم لأسطول الناقل الوطني خلال العام الحالي.
ووصلت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح اليوم الخميس بعد أن تسلمتها الخطوط السعودية أمس من شركة بوينج لصناعة الطائرات المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث غادرت مطار تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية بطاقم قيادة مكون من أربعة طيارين سعوديين هم: عبدالله المالكي ووليد اليامي وعارف الشمري وسلطان العتيبي.
يأتي ذلك ضمن برنامج تحديث أسطول “السعودية” وتنميته الذي يستهدف الوصول إلى (200) طائرة حديثة عام 2020م.
وتبلغ سعة الطائرة (298) مقعداً، (24) منها لدرجة الأعمال و(274) مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت على متن الطائرة.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر إنه خلال النصف الأول من هذا العام تم استلام (20) طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم، وسيتم استلام (11) طائرة أخرى قبل نهاية العام ليصل عدد الطائرات التي تنضم للأسطول خلال عام 2017م إلى (31) طائرة جديدة، فيما تم استلام (28) طائرة خلال العام الماضي.
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