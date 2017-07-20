صادر قسم الرقابة والتفتيش بوحدة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخرج خلال الجولات التفتيشية المكثفة بأحد المولات مجموعة من المواد المنتهية الصلاحية من كماليات لاستخدامات المرأه وكذلك تم عدم وجود شهادات صحية وتم تطبيق الانظمة والغرامات على المحلات .
هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري حرص الأقسام المخولة بالبلدية على تطبيق الشروط والضوابط البلدية وخصوصا في المواد التي يتم إستخدامها بشكل مباشر وقد تتأثر مع الحرارة وتؤثر على صحة المستهلك وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف للأنظمة والإشتراطات البلدية .
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