يلتحق محترف الأهلي الجديد البرازيلي كلاوديمير دي سوزا بمعسكر الفريق خلال اليومين المقبلين، بعد أن تمت إجراءات التوقيع مع اللاعب رسميا لمدة موسمين، وسيخضع دي سوزا إلى كشف طبي قبل التحاقه بالمعسكر، ويسابق الأهلاويون الزمن من أجل حسم الصفقات وذلك من أجل إغلاق ملف التعاقدات بشكل كامل.
انضمام
يستعد الحارس محمد العويس للانضمام إلى معسكر الأهلي بعد انتهاء عقده بشكل رسمي مع الشباب الثلاثاء المقبل 25 يوليو، وكان العويس وقع عقدا مع الأهلي في يناير الماضي لمدة 5 مواسم.
وديات
ميدانيا، خاض الأهلي أمس مباراة ودية رابعة أمس أمام أودينيزي الإيطالي ضمن معسكره المقام حاليا في النمسا، وكان الفريق كسب مباراته الودية الثالثة أمام بيشافزهوفن أول من أمس 1/2، ويحرص الجهاز الفني والإداري على خوض مباريات تجريبية متتالية حتى يتمكن مدرب الفريق الأوكراني سيرجي من تقييم اللاعبين بشكل أكبر بعد أن عمد على إشراكهم جميعا خلال اللقاءات السابقة من الوقوف على مستوياتهم.
تدشين
دشن مدير متجر النادي الأهلي وعضو الشرف عبدالله الصبان أمس الأطقم الجديدة في متجر النادي، وتم طرح الأطقم الجديدة للبيع وهي عبارة عن أطقم المباريات والسفر والتمارين، وسيتم طرح الأطقم الجديدة في جميع الفروع الأخرى، وتم تخصيص طريقة جديدة محفزة لأي مشتري من متاجر الأهلي بتطبيق عملية النقاط على أي عملية شراء مما يتيح للمشتري كسب جوائز عينية والدخول في خصومات خاصة، ومن بداية شهر سبتمبر سيتم توفير أطقم للأطفال والنساء من الشركة المصنعة.وفق “الوطن”.
كما تم ابتكار طريقة جديدة للحد من الغش التجاري في المحلات الرياضية الخارجية بتخصيص كمية من المبيعات على محلات تجارية أخرى بسعر مميز، ويمكنها من بيع منتجات متجر النادي الأهلي بشكل موسع يتيح للجماهير شراء الأطقم، وتقرر أن يقدم متجر النادي الأهلي أطقم رياضية بعدة فئات من الشركة المصنعة لتكون الأسعار في متناول الجميع.
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