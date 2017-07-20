علمت مصادر عن تضاؤل مشاركة المدافع البرازيلي برونو يوفيني مع النصر في البطولة العربية للأندية التي تنطلق بعد غد السبت في مصر، بسبب زيادة وزنه لأكثر من عشرة كلجم، وسيعقد المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز اجتماعا مع مساعديه لوضع برنامج لياقي خاص للاعب قرابة الأسبوعين لتخفيف وزنه واستعادة اللياقة البدنية.
من جهة أخرى أكد مصدر نصراوي أن مشاركة الثلاثي غير السعودي في البطولة العربية ستكون واردة وبشكل كبير على الرغم من عدم وصول البطاقة الدولية للظهير الأيسر المغربي سعد لكرو ولاعب الوسط البرازيلي ليوناردو بيريرا والمهاجم الليبيري ويليام جيبور حتى مساء أمس الأربعاء، وكشف المصدر اعتماد اللجنة للاعبي النصر شريطة استلام البطاقات الدولية قبل مباراة الفريق الافتتاحية أمام العهد اللبناني الأحد المقبل مع فرض غرامة مالية قدرها ألف دولار عن كل بطاقة دولية لم تصل قبل الساعة الواحدة فجر اليوم الخميس.وفق “الرياض”.
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