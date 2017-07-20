ترفع أندية دوري جميل درجة الاستعداد خلال التجهيز للموسم الجديد من خلال تدعيم صفوفها بأفضل العناصر.
وبدأت العديد من أندية دوري جميل مبكراً الاستعداد للموسم الجديد سواء بتجديد تعاقد لاعبيها أو التعاقد مع لاعبين جدد.
ويقدم الموقع الرسمي لدوري جميل وفق “أخبار 24″، في السطور التالية تحديثا مستمرا لما يشهده موسم الانتقالات الصيفية بدوري جميل للمحترفين أولاً بأول:
– الاتحاد
المدرب: التشيلي لويس سييرا
1- تجديد إعارة كارلوس فيلانويفا لموسم واحد.
2- تجديد إعارة الكويتي فهد الأنصاري موسم واحد.
تجديد عقد جمال باجندوح لمدة موسم.
3- تجديد إعارة المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” لمدة موسم.
تجديد عقد قصي خيبري لمدة موسمين.
تجديد عقد حسين حلواني لمدة موسمين.
تجديد عقد عبدالرحمن الغامدي لـ 3 سنوات.
– تجديد عقد اللاعب عبدالرحمن الريو.
– التعاون:
المدرب: البرتغالي جوزيه قوميز
4- التعاقد مع اللاعب فيصل الخراع قادما من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد.
5- التعاقد مع اللاعب جفين البيشي.
توقيع مخالصة مالية مع صقر عطيف.
6- التعاقد مع عبدالمجيد السواط لمدة 3 مواسم.
تجديد عقد اللاعب طلال عبسي.
7- التعاقد مع السيراليوني الحاج كامارا لثلاث سنوات.
تجديد عقد الحارس معتز البقعاوي لـ 5 سنوات.
8- التعاقد مع الحارس المصري عصام الحضري.
9- التعاقد مع المصري مصطفى فتحي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
10- التعاقد مع اللاعب ريان الموسى قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.
11- التعاقد لمدة موسمين مع إسماعيل مغربي لموسمين.
– الباطن
المدرب: البرتغالي جواكيم ماشادو
تجديد عقد عبدالله الجوعي لموسم واحد.
تجديد عقد معن الخضري لموسم واحد.
تجديد عقد البرازيلي جوناثان بينتيس لموسمين.
تجديد عقد خويلد عيادة.
تجديد عقد جدعان مهنا.
تجديد عقد يوسف المزيريب لمدة ثلاثة مواسم.
12- التعاقد مع المدافع سلطان مسرحي
13- التعاقد مع يوسف خميس.
14- التعاقد مع لاعب الوسط مصعب العتيبي.
15- التعاقد مع عبدالملك الشمري لاعب الشباب لمدة واحد على سبيل الإعارة.
– تجديد عقد اللاعب جمال محمد
16- التعاقد مع البرتغالي فالدو ألهينهو
17- التعاقد مع المدافع العراقي علاء مهاوي.
– الفيصلي
المدرب: الصربي فوك رازقيتش
18- التعاقد مع محمد عيد قادما من النصر
تجديد عقد وسام السويد لموسمين
تجديد عقد حسين القحطاني لموسم واحد
تجديد عقد اللاعب عمر عبدالعزيز
تجديد عقد محمد مجرشي لموسمين
19- التعاقد مع جمعان الدوسري لموسمين.
20- التعاقد مع حمد آل منصور قادما من نجران.
21- التعاقد مع نادر المولد لموسمين.
تجديد عقد اللاعب أحمد عباس لموسم
22- شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب لويس غوستافو، والتعاقد لـ 3 مواسم.
– تجديد التعاقد مع اللاعب ايقور روسي لموسم واحد.
23- التعاقد مع خالم هايلند لاعب خط وسط منتخب تيرنداد وتوباغو
24- التعاقد مع اللاعب سلطان مندش لموسمين.
25- التعاقد مع اللاعب محمد أبو سبعان لموسمين.
الاتفاق
المدرب: الصربي ميودراج جيسيك
تجديد عقد اللاعب حسن جمال الحبيب لثلاث سنوات
تجديد عقد اللاعب عبدالرحمن العبود حتى 2022
تجديد عقد اللاعب جمال الحبيب لـ 3 مواسم
26- تعاقد مع الكويتي فهد الهاجري لموسم واحد على سبيل الإعارة.
27- التعاقد مع العراقي أحمد إبراهيم لموسم واحد.
28- التعاقد مع لاعب النصر السابق علي الخيبري لموسمين.
29- التعاقد مع ماجد الخيبري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
– الرائد
المدرب: الجزائري توفيق روابح
30- التعاقد مع لاعبه السابق يحي المسلم.
31- التعاقد مع محمد الشريمي لاعب الهلال لموسمين.
32- التعاقد مع فهد الرشيدي لـ 3 سنوات.
33- التعاقد مع صقر عطيف لمدة موسمين.
تجديد عقد الحارس خالد المقيطيب
تجديد عقد اللاعب عبدالرحمن الشمري
34- التعاقد مع المدافع البرازيلي إيلي سابيا لموسمين.
35- التعاقد مع عبدالله الشامخ لمدة موسمين.
36- التعاقد مع عبدالله الشمري حارس النصر لمدة موسمين.
37- التعاقد مع الحارس أحمد الرحيلي على سبيل الإعارة من الأهلي لموسم واحد.
38- التعاقد مع عبدالعزيز الجمعان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
– الأهلي
المدرب: الأوكراني سيرجي ريبروف
– تجديد عقد لاعب الوسط، اليوناني فيتفاتزيديس حتى عام 2019.
39- التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادما من التعاون لـ 4 مواسم.
40- التعاقد مع لبرازيلي كلاوديمير دي سوزا قادما من كلوب بروج البلجيكي لموسمين.
– الفيحاء
المدرب: الروماني كونستانيتن جالكا
41- التعاقد مع لاعب الوسط ضيف الله القرني.
42- التعاقد مع طلال مجرشي لمدة 4 سنوات قادما من الخليج.
43- التعاقد مع مسلم آل فريج لمدة 4 سنوات قادما من الخليج.
44- التعاقد مع توفيق بوحيمد لاعب الفتح السابق لمدة موسمين.
45- التعاقد مع عبدالله كنو قادماً من التعاون لمدة 3 سنوات.
46- التعاقد مع عبدالمجيد الرويلي لمدة موسمين.
تجديد عقد الحارس عبدالرحمن دغريري لمدة موسم واحد.
تجديد عقد اللاعب عبدالإله الفهد موسمين.
47- التعاقد مع لاعب القادسية حسن جعفري لمدة 4 سنوات.
48- التعاقد مع لاعب وسط الاتحاد معتز تمبكتي لـ 3 سنوات.
49- التعاقد مع محمد البقعاوي قادما من الهلال على سبيل الإعارة.
50- ضم اللاعب عبدالله آل سالم من الخليج لمدة 4 مواسم.
51- التعاقد مع حاتم بلال قادما من الوحدة بعقد يمتد لـ 4 مواسم.
52- التعاقد مع أحمد بامسعود على سبيل الإعارة.
53- التعاقد مع عبدالله المطيري لمدة 3 سنوات.
54- التعاقد مع حمد صالح هوساوي لـ 3 مواسم.
55- التعاقد مع عبدالرحمن البركة لـ 3 مواسم.
56- التعاقد مع المهاجم التشيلي روني فرنانديز، لـ 3 سنوات.
57- التعاقد مع لاعب منتخب رأس الأخضر أدملسون استالين لـ 3 سنوات.
58- التعاقد مع حسن معاذ لمدة موسمين.
– الهلال
المدرب: الأرجنتيني رامون دياز
59- التعاقد مع مختار فلاتة مهاجم فريق الوحدة.
60- التعاقد مع علي البليهي قادما من الفتح لـ 3 مواسم.
61- التعاقد مع السوري عمر خربين لمدة 4 سنوات.
تجديد عقد اللاعب ياسر القحطاني.
62- التعاقد مع اللاعب حسن كادش قادما من الاتفاق لـ 4 مواسم.
63- التعاقد مع اللاعب محمد كنو قادما من الاتفاق لـ 5 مواسم
– تجديد التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو حتى 2020.
– تجديد التعاقد مع ياسر القحطاني حتى 2018.
64- التعاقد مع الأوروجوياني ماتياس بريتوس لمدة موسمين.
65- التعاقد مع الحارس العماني علي الحبسي لـ 3 مواسم.
– الفتح
المدرب: التونسي فتحي الجبال
66- التعاقد مع علي الزقعان بعقد يمتد لـ 5 سنوات.
– تجديد عقد عبدالله الدوسري لموسم واحد.
67- التعاقد مع المدافع التونسي عبدالقادر الوسلاتي لـ 3 سنوات.
– أحد
المدرب: الوطني عبدالوهاب ناصر
68- التعاقد مع الحارس عبدالله الجدعاني.
تجديد التعاقد مع لاعب الفريق عبدالحليم العمودي.
69- التعاقد مع اللاعب عبدالله اليحيى.
70- التعاقد مع اللاعب محمد عطية.
71- التعاقد مع عز الدين دوخه حارس مرمى المنتخب الجزائري.
72- التعاقد مع لاعب مدغشقر كاروليس أندريا.
73- التعاقد مع المدافع الغاني إسحاق فورساه.
74- التعاقد مع البرازيلي رونالدو هنريكي
75- التعاقد مع البرازيلي لويز إدواردو
76- التعاقد مع السوداني محمد سيد الضؤ.
77- التعاقد مع سميحان النابت لمدة موسمين.
– الشباب
المدرب: الوطني سامي الجابر
تجديد عقد أحمد عطيف لمدة موسم واحد.
78- التعاقد مع الدولي الأرميني ماركوس بيزيلي لمدة موسم واحد.
79- التعاقد مع جمعان الدوسري قادما من الاتفاق لـ 3 مواسم.
80- التعاقد مع محمد سالم قادما من الفيصلي لموسمين.
81- التعاقد مع عبدالله السديري بعد انتهاء إعارته من الهلال للوحدة لـ 3 مواسم.
82- التعاقد مع الحارس التونسي فاروق بن مصطفى لموسمين.
83- التعاقد مع المهاجم الكونغولي إدريس مبومبو لمدة 3 سنوات.
– القادسية
المدرب: التونسي ناصيف البياوي
تجديد التعاقد مع المهاجم البرازيلي بيسمارك فيريرا
84- التعاقد مع المهاجم وليد الشنقيطي من نجران لخمس سنوات.
التجديد لمحمد الخبراني لمدة موسم واحد.
تجديد عقد لاعب الفريق ياسين برناوي.
85- التعاقد مع لاعب الوحدة ياسين النجار.
86- التعاقد مع الإيفواري بي كي بولا هيرفي قادماً من اتحاد طنجة المغربي.
87- التعاقد مع النيجيري ستانلي من صفوف وادي دجلة المصري.
– النصر
المدرب: البرازيلي ريكاردو قوميز
تجديد عقد عبدالله مادو لثلاث سنوات.
88- التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليوناردو رودريغيز على سبيل الإعارة لموسم واحد.
89- التعاقد مع المهاجم الليبيري ويليام جيبور لـ 3 مواسم.
90- التعاقد مع المغربي سعد لكرو على سبيل الإعارة لمدة موسم.
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