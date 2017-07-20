ينتظر المهاجم الدولي ناصر الشمراني حسم صفقة انتقاله بصفة رسمية إلى نادي الشباب بعد أن أبدت إدارة ناديه الهلال موافقتها على انتقاله الى حي الصحافة للالتحاق بصفة رسمية بفرقة المدرب سامي الجابر.
ويخوض الشمراني طبقا لمصادر “عين اليوم” برنامجاً خاصاً في مركز “فيفا” لتأهيل اللاعبين في مدينة دبي الإماراتية، تمهيدا لانتقاله الذي ينقصه توفير المبلغ المتفق عليه بين الناديين وهو ثمانية ملايين ريال، على أن تتضح الصورة حول الموضوع خلال الساعات المقبلة.
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