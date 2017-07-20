شهد متجر النادي الأهلي تدشين أطقمه للموسم الجديد ٢٠١٧-٢٠١٨ وذلك بحضور عدد كبير من الإعلاميين والمصورين.
كما قام مشغّل متجر النادي الملكي بتجهيز عدد كبير من الأطقم وتوفيرها بعدّة مقاسات ليتمكّن المشجّع من الحصول عليها بسهولة.
وأبرم النادي الأهلي عقد مع شركة امبرو الإنجليزية لتكون مصممّة لتيشيرتات الفريق للموسم للمقبل خلفاً لشركة بوما.
وتقرر أن يتم البدء ببيع أطقم النادي يوم الغد من الساعه ١٠ صباحاً ، حيث من المتوقّع إقبال جماهيري كبير كما جرت العادة في الموسمين الماضية على شراء منتجات النادي التي تتوفّر لجميع اطياف المجتمع.
من جهته رحب مالك الشركة المشغلة لمتجر النادي الأهلي الأستاذ عبدالله الصبان بكافة وسائل الإعلام لتغطية الإصدارات الجديدة للمتجر، مشددا على علاقة التعاون المتميزة التي تجمع إدارة المتجر بكافة وسائل الإعلام.
وأكد الصبان على سعي المتجر لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالجماهير الأهلاوية مع حرص إدارة المتجر الرسمي توفير هذه الاحتياجات بما يتناسب مع كافة شرائح المجتمع.وفق “أخبار 24”.
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