أجرى الفريق الأولى لكرة القدم بنادي النصر مساء الأربعاء أول تدريب له بعد وصوله إلى مصر استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.
بدأ التدريب الذي أقيم على الملعب الرديف لملعب برج العرب بالإسكندرية باجتماع للمدرب ريكاردو غوميز مع اللاعبين، بين فيه برنامج الفريق الأيام القادمة التي تسبق أول مباراة للفريق في البطولة العربية.
تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الكملعب بسرعات متدرجة قسم بعدها اللاعبين لأربع مجموعات يطبقون تكتيك يعتمد على التمريرات البينية من لمسة واحدة.
خضع اللاعبون ليوناردو، ويليام جيبور، سعد لكرو وعبدالعزيز الجبرين لتدريبات لياقية مكثفة.وفق “أخبار 24”.
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