أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة “جندي” بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وذلك للعمل بإحدى السفارات بالخارج، أو بمدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية .
وقالت إدارة التسجيل والقبول إن التقديم متاح لخريجي الثانوية العامة تخصص (علمي- شرعي- وإداري)، وذلك خلال الفترة من 7 ذو القعدة ويستمر حتى 16 من نفس الشهر، مبينة أن التسجيل سيكون عبر بوابة التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية على الرابط (jobs.moi.gov.sa).
وأوضحت أن هناك عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ومن بينها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يقل عمره عن 17 عاماً، ولا يزيد على 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن 75%، وألا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (55%)، بالإضافة لاجتياز الكشف الطبي واختبار المقابلة الشخصية، واختبار القبول.وفق “أخبار 24”.
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