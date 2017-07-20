أظهر مقطع فيديو تم تداوله لحظة وصول الأمير الذي تم القبض عليه مؤخراً إثر ارتكابه بانتهاكات وتجاوزات بحق آخرين إلى مركز الشرطة المختص.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بالقبض على أحد الأمراء إثر ظهوره في مقاطع فيديو تضمنت تجاوزات وانتهاكات بحق آخرين.
وتضمن التوجيه بالقبض على كل مَن ظهر في مقاطع الفيديو، والتحقيق معهم فيما ارتكبوه وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم لإنصافهم وأخذ حقوقهم، مشدداً على عدم الإفراج عن أي فرد حتى يصدر بحقه الحكم الشرعي والرفع به للمقام السامي.
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