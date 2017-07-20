تعتزم وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ خطة تلزم وكلاء السيارات بضمان المنتج، وتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة اللازمة، والالتزام بتنفيذ الشروط التي تضعها الشركات المنتجة.
وأوضح وكيل حماية المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار، فهد الهذيلي أن الوزارة تهدف من خلال تلك الخطة لتحسين خدمات ضمان ما بعد البيع من الشركات المنتجة، والوكلاء، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن ذلك سيكون من خلال ثلاثة محاور، تشريعية وتوعوية، ورقابية.
وقال إن المحور التشريعي يتضمن تطوير التشريعات المنظمة لعمل وكلاء السيارات فيما يتصل بضمان جودة الصنع، وإجراءات الصيانة، وتوفير قطع الغيار.
وأوضح أن المحور التوعوي يتضمن إصدار نشرات وعقد ورش عمل للتوعية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فيما يشمل المحور الرقابي تنظيم جولات منتظمة على مقار الوكالات للوقوف على مدى التزامها بكافة المتطلبات.
وأضاف أنه يحق للمستهلكين تقديم شكاوى حول خدمات ما بعد البيع عبر الرقم 1900، لافتاً إلى أن فرق الوزارة الميدانية ستعمل على التحقق من الأمر، وفي حال وجود مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء اللازم وتطبيق العقوبات الواردة بالنظام.
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