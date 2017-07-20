قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي إنه لن تقوم لقطر قائمة طالما تستقوي بالخارج، مبيناً أنه يتوجب عليها تنفيذ كل المطالب المقدمة لها من الدول الأربع.
ونفى المعلمي خلال لقاء مع قناة “الحدث” التصريحات التي نسبت له حول تنازل الدول المقاطعة لقطر أو تخليها عن لائحة المطالب لمقدمة لقطر، لافتاً إلى أن الدول الأربع ستتجه لمجلس الأمن، والمحافل الدولية الأخرى في حال عدم استجابة قطر.
وأبان أن قطر ليست محاصرة، وأنها تعمل على تهويل الأمور أكثر من اللازم، مشيراً إلى أن ما يهم الآن هو الالتزام بالمبادئ الستة الصادرة عن اجتماع الدول الأربع بالقاهرة.وفق “أخبار 24”.
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