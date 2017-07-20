نفذت وزارة الداخلية حكم القتل حداً في جانٍ أقدم على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بها في خميس مشيط بمنطقة عسير.
وقالت الوزارة في بيانٍ أصدرته اليوم الخميس، إن المواطن سعيد بن علي بن سعيد الزهراني، قام بخطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بها، وعرض حياتها وحياة الآخرين للخطر أثناء هروبه بها، وتسببه في حادث أدى إلى إصابتها.
وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن ألقت القبض على الجاني، وأحيل للتحقيق، ووُجه إليه الاتهام بارتكاب جريمته، وأحيل للمحكمة الجزائية، وحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، كون ما أقدم عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، بحسب البيان.
وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني، ونُفذ حكم القتل حداً فيه صباح اليوم بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.وفق “أخبار 24”.
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