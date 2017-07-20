عرض وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح حسن اللهيبي مليون هكتار مطروحة للاستثمار الزراعي لرؤوس أموال سعودية ذات خبرة تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس الأربعاء، مع الوزير العراقي في مكتبه بالمؤسسة العامة للحبوب.
وبحث الجانبان إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية وتوقيع مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزارعة العراقية لإعداد إطار تعاون في جميع المجالات وتشكيل لجنة فنية بين الوزارتين.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج