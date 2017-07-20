نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس، حكم القتل قصاصاً في مواطنٍ قتل آخر بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن المواطن عوض بن هادي بن سعيد آل غراب القحطاني أقدم على قتل المواطن عوض بن فريخ بن فايع آل غراب القحطاني وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري ما أدى إلى وفاته.
وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن كانت قد ألقت القبض على الجاني، وأحيل للمحاكمة، وصدر حكم القتل قصاصاً بحقه، وبعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونُفذ حكم القتل في الجاني صباح اليوم بخميس مشيط.وفق “أخبار 24”.
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