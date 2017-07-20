أعلنت إدارة نادي الفتح عن توقيعها مع مدافع الهلال أحمد شراحيلي بنظام الإعارة لموسم رياضي واحد، وأوضحت أن التعاقد معه جاء لما يتمتع به من إمكانيات فنية مميزة في مركز قلب الدفاع جعلته ضمن خيارات مدرب الفريق التونسي فتحي الجبال والاستعانة بخدماته.
وقدمت إدارة الفتح شكرها لإدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد على تسهيلها إعارة اللاعب شراحيلي.
من جانبه، أبدى اللاعب سعادته للانتقال إلى الفتح، واعداً ببذل الجهود من أجل تحقيق تطلع إدارة وجهاز فني وجماهير النادي.وفق “أخبار 24”.
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