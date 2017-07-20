أفرجت الجهات المعنية بمكة المكرمة عن 9 من نزيلات دار رعاية الفتيات وقامت بإعادتهن إلى الدار مرة أخرى بحضور مجموعة من الأخصائيات الاجتماعيات، وذلك بناء على قرار النيابة العامة.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن دورية أمنية رافقت النزيلات التسع خلال نقلهن لدار الرعاية بمكة المكرمة، مشيرة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بدورها في حل المشكلة وإنهائها.
وكانت 9 من نزيلات دار رعاية الفتیات في مكة قد أثرن الشغب وأحدثن بعض الأضرار بمحتويات الدار قبل أربعة أيام، ما دفع الجهات الأمنیة لإنهاء الأمر بإحالتهن للسجن، فیما أمرت النیابة بالإفراج عنھن الأحد الماضي لكنهن رفضن الخروج؛ بسبب الاعتراض على طريقة معاملتهن، قبل أن تتدخل الجهات المعنية وتنفذ أمر النيابة وتعيدهن إلى الدار.
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