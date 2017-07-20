أعاد مغردون على موقع “تويتر” نشر مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤكد فيه أن حق المواطن أهم من حق الملك، وذلك بعدما ألقت شرطة الرياض القبض على أحد الأمراء لاعتدائه على أشخاص آخرين.
وأظهر الفيديو المتداول الملك سلمان وهو يوجه كلمة لعدد من المسؤولين، قال فيها: “يهمني حق المواطن أهم من حق نفسي”.
يذكر أن شرطة الرياض قد ألقت القبض اليوم (الخميس) على أمير بناءً على أمر ملكي، بعد ظهوره في مقاطع فيديو متداولة وهو يعتدي على أشخاص آخرين، ويوجه لهم ألفاظاً غير لائقة.وفق “أخبار 24”.
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