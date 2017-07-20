ألقت الجهات الأمنية بمحافظتي تيماء وجدة، القبض على سيدة أعمال غير سعودية وسائق أردني؛ لاتهامهما بمحاولة تهريب نحو 15 مليون ريال إلى خارج المملكة.
وبيّنت مصادر وفقاً لـ”عاجل”، أن الجهات الأمنية أوقفت السائق الأردني خلال قيادته حافلة مخصصة للتبريد بعد العثور بداخلها على 4 حقائب كبيرة بها 14 مليوناً و950 ألف ريال محاولاً تهريبها إلى مدينة العقبة الأردنية، مشيرةً إلى أن السلطات وجهت له تهمة نقل أموال بطريقة غير مشروعة.
ولفتت إلى أن السائق اعترف خلال التحقيقات بنقله الأموال لصالح سيدة أعمال غير سعودية تقيم في محافظة جدة بإيصالها إلى محل صرافة بمدينة العقبة، مضيفةً أن الجهات الأمنية ضبطت السيدة صاحبة الأموال وأودعتها سجن تبوك، لحين إحالتها إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات.
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