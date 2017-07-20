تمكنت القوات السعودية مساء أمس (الأربعاء)، من قتل أكثر من 50 عنصراً حوثياً خلال التصدي لهجمات نفذتها ميليشيات حوثية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح قبالة جازان ونجران.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”العربية”، أن القوات تصدت لهجوم حوثي على 3 محاور قبالة الغاويه والدفينيه وجبل دخان بمنطقة جازان، موقعةً أكثر من 20 قتيلاً في صفوف الحوثيين من خلال اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمدفعية.
وأضافت أن غرفة العمليات المشتركة في منطقة نجران رصدت أيضاً تحركات مجموعة حوثية مكونة من نحو 70 عنصراً نحو الحرم الحدودي قبالة مركز سقام، لافتةً إلى أن مروحيات الأباتشي بمساندة الدبابات تمكنت من قتل أكثر من 30 عنصراً منهم وتدمير عدد من المركبات العسكرية.
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