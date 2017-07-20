حذر النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تعرض أجزاء بمنطقة الرياض لرياح مُثيرة للأتربة، مُتسببةً في حالة شبه انعدام في الرؤية تستمر حتى التاسعة من صباح اليوم (الخميس).
وبيّن النظام الآلي أن الرياح المثيرة للأتربة ستضرب الحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض بما فيها المجمعة والدوادمي ورماح والقويعية، إلى جانب منطقة نجران والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
ولفت إلى أن معظم مناطق المملكة ستشهد طقساً حاراً مع إمكانية هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة والطائف.وفق “أخبار 24”.
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