صدقت محكمة الاستئناف بمكة على حكم صادر من المحكمة الجزائية في جدة بحبس مُقيم 19 شهراً وجلده 30 جلدة؛ لاتهامه بالاعتداء على زوجته المواطنة وتكبيلها وإشعال النار في جسدها محاولاً إحراقها بمادة بترولية، عقب شكه في سلوكها واتهامه إياها بالخيانة الزوجية.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن القضية بدأت قبل نحو عام حينما اصطحب زوج المواطنة أحد أصدقائه إلى منزله وقام بضرب زوجته وتوجيه تهمة الخيانة لها، طالباً منها الاعتراف بارتكاب الجريمة، لافتةً إلى أن الزوجة أنكرت هذا الأمر أمامه، ليرد الزوج بربطها وسكب البنزين عليها محاولاً حرقها، قبل أن يتدخل صديقه ويطفئ النار.
وأضافت المصادر أن الزوجة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية والثالثة العميقة بنسبة ٤٠ % من الجسم، كما أجريت لها عمليات عديدة، مبينةً أن النيابة العامة أحالت ملف القضية للمحكمة الجزائية بجدة قبل أن تصدر الأخيرة حكمها النهائي والمصدق عليه مؤخراً من محكمة الاستئناف بسجنه 19 شهراً وجلده 30 جلدة، إلى جانب سجن معاونه 8 أشهر وجلده ٢٠ جلدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج