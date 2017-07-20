جذبت إبداعات الفنانة التشكيلية السعودية “كفيفة البصر”، نورة حمود، أنظار زوار “شارع الفن” بأبها بقرية “المفتاحة”، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان “أبها يجمعنا”.
حول بدايتها وموهبتها، قالت نورة حمود، البالغة من العمر 24 عاما، إنها بدأت في اكتشاف موهبتها الفنية وهي في عمر 9 سنوات، وبالتشجيع والمتابعة من قِبل أهلها ومعلمات المدارس التي درست فيها استطاعت تنمية موهبتها حتى أصبحت ترسم لوحات تمثل مدارس فنية مختلفة.
وأضافت نورة أن إعاقتها البصرية لم تعِق موهبتها الفنية، حيث استطاعت جذب الانتباه والحصول على إشادات من تشكيليين وتشكيليات على مستوى عالٍ.
وعن أبرز مشاركاتها في المعارض الفنية، ذكرت التشكيلية أنها شاركت في معارض عديدة على مستوى دول الخليج، منها معرض مهم أقيم في مدينة “دبي” الإماراتية ومعرض آخر في “كندا”، مبينة أنها أنجزت أكثر من 100 لوحة، وتخوض غمار التحدي بشكل مستمر مع فنانين مبصرين في إنجاز لوحات فنية في وقت قياسي.وفق “أخبار 24”.
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