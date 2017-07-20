ألقت الجهات الأمنية بالرياض القبض على أحد الأمراء بعد ظهوره في مقاطع فيديو تضمنت تجاوزات وانتهاكات بحق آخرين.
جاء ذلك بعد توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالقبض على كل مَن ظهر في مقاطع الفيديو، والتحقيق معهم فيما ارتكبوه وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم لإنصافهم وأخذ حقوقهم.
وشدد التوجيه على عدم الإفراج عن أي فرد حتى يصدر بحقه الحكم الشرعي والرفع به للمقام السامي؛ ورصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط والإبلاغ عنها وتحويل القائمين عليها للمحاكمة مباشرة.
يشار إلى أنه تم تداول عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اعتداء الأمير على عدد من الأشخاص، وتوجيهه عبارات مشينة لهم.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج