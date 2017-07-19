انتقل الى رحمة الله اخو العقيد / سعيد بن عبدالله بن حمران القحطاني مدير عيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج الاستاذ / محيا بن عبدالله بن حمران القحطاني الذي وافته المنية هذا اليوم الأربعاء الموافق 1438/10/25 عن عمر يناهز الخامسه والاربعين عاما اثر نوبه قلبيه مفاجئه وسوف يصلى عليه بجامع بن حمران بالواديين بعد عصر اليوم .
ونسأل الله ان يجازيه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وانا لله وانا اليه لراجعون والحمد لله على كل حال..
والخرج اليوم تتقدم بخالص العزاء لذوى الفقيد ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
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