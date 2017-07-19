أعرب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا لاعب الأهلي الجديد، عن سعادته البالغة بالانتقال إلى صفوف الأخير، مؤكداً أنها فرصة ذهبية بالنسبة له.
وقدم دي سوزا اعتذاره لجماهير فريقه السابق كلوب بروج، في تصريحات أبرزتها صحيفة “sporza” البلجيكية، مشدداً على صعوبة رفض عرض من نادٍ بحجم الأهلي.
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً: “أشكر كل من ينتمي لنادي كلوب بروج على مدار الثلاث سنوات الماضية”.
وأكمل: “لقد استمتعت كثيراً بكل لحظة قضيتها داخل هذا النادي، أتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم”.
يذكر أن الأهلي تعاقد مع دي سوزا الثلاثاْء، قادماً من كلوب بروج البلجيكي، بعقد يمتد لموسمين.
ومن المقرر أن يلتحق دي سوزا ببعثة فريقه في النمسا حيث المعسكر الإعدادي لانطلاق الموسم الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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